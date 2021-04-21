В Москве увязали судьбу ВТС с Анкарой с дальнейшими сделками Турции с Украиной

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Россия будет решать вопрос о продолжении военно-технического сотрудничества с Турцией в зависимости от конкретных действий Анкары, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

Его спросили, будет ли прекращено это сотрудничество, если Анкара поставит Украине новую партию беспилотников.

"Будем конкретно смотреть, в конкретном случае", - ответил вице-премьер.

20 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что сделка по продаже Украине боевых беспилотников не направлена против России.

"Да, мы продаем, когда есть спрос. Эта сделка не направлена против России. Если Россия нуждается в продукции нашей оборонной промышленности, то мы готовы обсудить это", - сказал министр в эфире Haberturk.

Он отметил, что у Анкары хорошие отношения с обеими странами, несмотря на напряженную обстановку в районе Черного моря.

15 апреля в целесообразности этой сделки усомнился российский МИД.