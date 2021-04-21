Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:21Заразились
на 21.04В России 4 727 125+8 271В мире 142 946 244+847 824

В Москве увязали судьбу ВТС с Анкарой с дальнейшими сделками Турции с Украиной

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Россия будет решать вопрос о продолжении военно-технического сотрудничества с Турцией в зависимости от конкретных действий Анкары, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

Его спросили, будет ли прекращено это сотрудничество, если Анкара поставит Украине новую партию беспилотников.

"Будем конкретно смотреть, в конкретном случае", - ответил вице-премьер.

20 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что сделка по продаже Украине боевых беспилотников не направлена против России.

"Да, мы продаем, когда есть спрос. Эта сделка не направлена против России. Если Россия нуждается в продукции нашей оборонной промышленности, то мы готовы обсудить это", - сказал министр в эфире Haberturk.

Он отметил, что у Анкары хорошие отношения с обеими странами, несмотря на напряженную обстановку в районе Черного моря.

15 апреля в целесообразности этой сделки усомнился российский МИД.

Турция Украина Юрий Борисов Мевлют Чавушоглу

Новости по теме

Новости
Послание президента

Путин предупредил организаторов провокаций против РФ о последствиях

Королева Елизавета II отмечает 95-летие в трауре по супругу

Королева Елизавета II отмечает 95-летие в трауре по супругу

За российский сегмент МКС после 2025 года будут отвечать партнеры

Зеленский подписал закон о новом виде военной службы

Зеленский подписал закон о новом виде военной службы

Что случилось этой ночью: среда, 21 апреля

Пандемия коронавируса

Сеул рассчитывает на помощь США в проблеме нехватки вакцин от COVID-19

Обвиненного в убийстве Флойда экс-полицейского перевели в тюрьму

В результате стрельбы в Огайо погибла 16-летняя девушка

Пандемия коронавируса

Великобритания начала разрабатывать таблетки от COVID-19

Великобритания начала разрабатывать таблетки от COVID-19

Турция заявила, что продажа беспилотников Киеву не направлена против РФ

Турция заявила, что продажа беспилотников Киеву не направлена против РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');