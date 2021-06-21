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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Преимущество диеты с ограничением калорий, прогресс лунных зондов и что мешает рыбам-жабам петь брачные песни

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Шум моторных лодок заглушил любовные песни рыб-жаб. Эти средиземноморские рыбы поют для привлечения партнеров. Как выяснилось, шум лодок сокращает расстояние, на котором рыбы-жабы могут различить акустические сигналы сородичей, обычно они слышат их свист за 6–13 метров. Шумовое загрязнение также нарушает манеру пения самцов: они не могут синхронизировать его так, чтобы оно не пересекалось во времени с гудением конкурентов.

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- Сгибание пачки пластиковых листов помогло разобраться с трением между слоями. В результате экспериментов была установлена зависимость силы, приходящейся на один лист, от глубины прогиба пачки. Физики построили модель, которая описывает толстые одномерные многослойные структуры с учетом трения. Она помогла понять, как происходит рассеяние энергии в такой системе. Методология может быть полезна при разработке устройств, предназначенных для рассеивания энергии, например, амортизаторов, гасителей, рессор.

- Разработчики из Facebook создали алгоритм, переносящий визуальный стиль надписи на новый текст. Эта технология может использоваться в очках дополненной реальности для реалистичного перевода текста на объектах перед пользователем.

- Ученые обнаружили, что диета с ограничением калорий эффективнее интервального голодания в снижении веса, так как она в первую очередь уменьшает массу жировой ткани. Диета с ограничением калорий на 25% позволила снизить массу тела за три недели в среднем на 1,91 кг практически полностью за счет жировой ткани. В случае голодания снижение массы тела достигается на 50 процентов уменьшением мышечной массы.

- Всплеск заболеваемости COVID-19 в России совпал с новостями о том, что "индийский" вариант SARS-CoV-2 вырвался на оперативный простор и грозится стать доминантным в нашей стране. Сайт N+1 разбирался, связаны ли два этих события.

- Интерес ученых к Луне угас еще в 1970-х годах. Но сейчас мы переживаем настоящий "лунный ренессанс". N+1 рассказал, как менялись советские и российские аппараты для изучения Луны и что им удалось обнаружить.

N+1 дайджест

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