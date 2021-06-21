Во Франции с конца июня разрешат проведение концертов

В начале июля планируется открыть ночные клубы

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Во Франции с 30 июня разрешат проводить концерты и возобновят работу ночных клубов, которые были закрыты более года из-за ограничений против коронавируса COVID-19, сообщает в понедельник телеканал France 24.

По его данным, министр культуры Розлин Башло разрешила проведение концертов с 30 июня, при том, что залы должны быть заполнены не более чем на 75%, открытых площадок ограничения не касаются.

Ночные клубы будут открыты с 9 июля впервые после первого в стране локдауна в марте 2020 года.

В мае французские власти начали ослаблять меры по противодействию коронавирусу, в стране возобновили работу террасы ресторанов, баров и кафе.

Всего за время пандемии во Франции зафиксировано более 5,7 млн случаев заражения коронавирусом, более 110,7 тыс. пациентов скончались, а 5,55 млн выздоровели.