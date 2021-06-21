Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:14Заразились
на 21.06В России 5 334 204+17 378В мире 178 487 369+299 650

Во Франции с конца июня разрешат проведение концертов

В начале июля планируется открыть ночные клубы

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Во Франции с 30 июня разрешат проводить концерты и возобновят работу ночных клубов, которые были закрыты более года из-за ограничений против коронавируса COVID-19, сообщает в понедельник телеканал France 24.

В миреПрезидент и премьер Франции выпили кофе на террасе по случаю снятия ограниченийЧитать подробнее

По его данным, министр культуры Розлин Башло разрешила проведение концертов с 30 июня, при том, что залы должны быть заполнены не более чем на 75%, открытых площадок ограничения не касаются.

Ночные клубы будут открыты с 9 июля впервые после первого в стране локдауна в марте 2020 года.

В мае французские власти начали ослаблять меры по противодействию коронавирусу, в стране возобновили работу террасы ресторанов, баров и кафе.

Всего за время пандемии во Франции зафиксировано более 5,7 млн случаев заражения коронавирусом, более 110,7 тыс. пациентов скончались, а 5,55 млн выздоровели.

Хроника коронавируса. Июнь.

15
Власти Великобритании объявили о запрете на посещение праздника в честь дня летнего солнцестояния в британском Стоунхендже в графстве Уилтшир20 июня. В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 500 тысяч. Сотни красных роз установили на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро в память о погибших.16 июня. Салют в Нью-Йорке в честь вакцинации от коронавируса COVID-19 70% горожан.14 июня. Дезинфекция кладбища в Фусагасуге, Колумбия.9 июня. Мурал, посвященный врачам борющимся с пандемией COVID-19, в Катманду, Непал.8 июня. Испания начала принимать полностью привитых против от COVID-19 туристов. Путешественники, привитые российскими вакцинами, въехать в страну не смогут.7 июня. Шотландский национальный оркестр провел первый концерт на открытом воздухе, знаменующей возвращение музыкантов к живым публичным выступлениям после пандемии.2 июня. Африка оказалась на пороге третьей волны коронавируса.2 июня. Власти австралийского Мельбурна продлили карантин. Жители могут покинуть дом только по пяти причинам: уход за собой и помощь близким, физические упражнения, работа и покупка продуктов или вакцинация.1 июня. Жители Буэнос-Айреса просят разрешить уроки танго на открытом воздухе.1 июня. Индия является третьей по численности погибших от COVID-19 после США и Бразилии.1 июня. Турция начала постепенно ослаблять введенные ограничения 17 мая, до этого действовал жесткий локдаун, который не касался иностранных туристов.1 июня. С начала пандемии в Иране заразились коронавирусом более 2 млн человек.1 июня. На Тайване проводится дезинфекция общественного транспорта на фоне всплеска случаев заболевания COVID-19.1 июня. Школьники Дюссельдорфа возвращаются на очные занятия.
Власти Великобритании объявили о запрете на посещение праздника в честь дня летнего солнцестояния в британском Стоунхендже в графстве Уилтшир
Хроника 09 января 2020 года – 21 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Франция Коронавирус

Новости по теме

Новости

Санкции ЕС против 78 физлиц и 8 организаций Белоруссии вступили в силу

Джонсон допустил возможность новых локдаунов в Великобритании этой зимой

Джонсон допустил возможность новых локдаунов в Великобритании этой зимой

РФ обсудит с Анкарой вопросы военного сотрудничества Турции и Украины

В ЕС одобрили новый пакет санкций против Белоруссии

Лидер Мьянмы Мин Аунг Хлайн прибыл в Москву

Генпрокуратура ФРГ задержала россиянина по подозрению в шпионаже

Совет ЕС вновь продлил на год санкции за присоединение Крыма к РФ

Оглашены окончательные итоги парламентских выборов в Армении

Что случилось этой ночью: понедельник, 21 июня

Пандемия коронавируса

Массовая вакцинация людей до 65 лет началась в понедельник в Японии

Массовая вакцинация людей до 65 лет началась в понедельник в Японии
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');