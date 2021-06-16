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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:20Заразились
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Франция смягчит масочный режим и отменит комендантский час

Франция смягчит масочный режим и отменит комендантский час
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Во Франции с 17 июня отменяется обязательное ношение масок на улице, объявил в среду премьер-министр страны Жан Кастекс.

Кроме того, как передает BFMTV, с 20 июня будет отменен комендантский час, который действовал с 23:00 до 06:00. Ранее отмена этой антикоронавирусной меры планировалась 30 июня.

Маски все еще необходимо будет носить в местах большого скопления людей и в очередях, а также в закрытых помещениях.

По данным университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии в Франции были выявлены 5 806 418 случаев заражения, скончались 110 692 пациента. В ходе прививочной компании гражданам ввели более 44,3 млн доз вакцин.

С конца мая в стране отмечается уменьшение суточного прироста случаев COVID-19.

Хроника коронавируса. Июнь.

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