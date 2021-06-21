МИД Литвы заявил, что санкции против Белоруссии бьют и по России

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отметил, что тяжесть санкций Евросоюза против Белоруссии частично ложится и на Россию.

"Вторичное воздействие санкций заключается в том, что убытки белорусского режима должны рефинансироваться, и это может сделать только Россия. Таким образом, вводя санкции, ЕС и Литва часть их взваливает на Россию, которая может повлиять на Беларусь", - сказал глава МИД.

По его словам, санкции ЕС для сектора белорусских удобрений будут вводиться поэтапно.

"Очевидно, что введение санкций будет поэтапным, чтобы оно не охватило весь сектор сразу", - сказал Ландсбергис в интервью агентству BNS в понедельник по окончании согласований пакета секторальных санкций ЕС против Белоруссии.

Ландсбергис отметил, что пакет санкций должен быть максимально всеохватным. По словам министра, их цель – изменение политики белорусским режимом.

Пакет санкций охватывает семь секторов экономики, в том числе, торговлю белорусскими удобрениями.

Глава литовской дипломатии не стал подробнее комментировать санкции, ссылаясь на то, что по ним еще нет окончательной договоренности.

Санкции для Белоруссии в понедельник утвердили министры иностранных дел стран ЕС, а окончательно они должны быть утверждены в четверг, когда состоится и саммит ЕС.

ЕС объявил о подготовке секторальных санкций для Белоруссии после инцидента с принудительной посадкой в белорусской столице самолета авиакомпании Ryanair 23 мая и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

В Белоруссии работает один из крупнейших в мире производителей удобрений - "Беларуськалий". Предприятие экспортирует свою продукцию через Клайпедский порт (Литва), пользуясь услугами Литовских железных дорог. Удобрения "Беларуськалия" в Клайпеде переваливает терминал Biriu kroviniu terminalas. Оставшись без удобрений "Беларуськалия", эти компании потеряют десятки миллионов евро в год.