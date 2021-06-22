В Анталье во вторник ждут прибытия более 12 тыс. туристов из РФ

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В первый день возобновления авиасообщения с Россией в Анталье ожидают более 12 тыс. российских туристов, сообщает телеканал TRT Haber.

По данным телеканала, во вторник в Анталию прибудут 12,2 тыс. туристов из России, всего за летний сезон ожидается около 3 млн россиян.

Ранее во вторник первый самолет с российскими туристами приземлился в аэропорту Антальи, на борту находилось 132 туриста.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее приветствовал решение российских властей возобновить авиасообщение с Турцией. "Президент Эрдоган назвал позитивным решение властей России о возобновлении авиасообщения с Турцией", - сообщало агентство "Анадолу".

Авиасообщение РФ с Турцией было ограничено из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране. Полеты между двумя странами, в том числе и чартерные рейсы, возобновляются с 22 июня.