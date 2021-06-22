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Венесуэла может потребовать от COVAX возврата денег и закупить вакцины из РФ

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Венесуэла не может получить вакцины по механизму COVAX, несмотря на то, что оплатила 96% необходимой суммы, может потребовать возврата средств и закупить российские вакцины, если этот вопрос не разрешится, сообщил глава МИД страны Хорхе Арреаса.

"Мы стараемся сделать так, чтобы механизм COVAX признал, что мы уже заплатили 96% того, что должны были заплатить, и чтобы нам поставили вакцину. Если этого не произойдет, потому что кто-то из технических специалистов говорит, что мы должны заплатить 100%, тогда будем настаивать на возврате средств, купим себе вакцину "Спутник", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона", - сказал Арреаса на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он подчеркнул, что необходимо найти решение для венесуэльского народа. "Венесуэльский народ не может ждать, пока международные бюрократы решат между собой свои проблемы, и ждать, пока снимут незаконную блокаду", - добавил глава МИД.

Он отметил, что Венесуэла очень благодарна России за помощь в этом вопросе.

"Вакцинация в Венесуэле развивается, но не с той скоростью, с которой мы хотели бы. Если бы у Венесуэлы не было заблокировано 6 млрд долларов США на счетах в банках Европы и Соединенных Штатов, если бы мы могли получать дивиденды от нашей (нефтяной - ИФ) компании Citgo, могу заверить, что все население нашей страны было бы уже вакцинировано", - сказал Арреаса.

В середине января в Венесуэле зарегистрировали российскую вакцину "Спутник V". Вакцинация препаратом в стране началась 19 февраля.

Хроника коронавируса. Июнь.

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COVAX Венесуэла Хорхе Арреаса Коронавирус

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