ВМФ РФ работает над вопросом создания пункта обеспечения в Судане

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Вопрос создания пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ на Красном море в Судане находится в работе.

"Мы работаем над этим, в процессе", - сообщил "Интерфаксу" заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Владимир Касатонов в кулуарах Международного военно-морского салона (МВМС-21) в среду.

В декабре 2020 года стало известно, что Россия и Судан подписали соглашение о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения ВМФ России. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соглашении отмечалось, что максимальная численность российских военнослужащих в составе пункта ВМФ в Судане не будет превышать 300 человек. Документ предполагает, что в пункте ВМФ РФ в Судане одновременно могут находиться максимально четыре российских корабля.

В начале июня начальник генштаба Судана Мохаммед Осман аль-Хусейн сообщил о намерении страны пересмотреть соглашения с РФ по военно-морской базе.

"Мы находимся в процессе пересмотра договора, подписанного между бывшим правительством Судана и Россией по российскому военному проекту на побережье Красного моря в Судане", - заявил он.

По его словам, так как данное соглашение было подписано при прежнем режиме и "не было ратифицировано законодательным органом, как того требует процедура одобрения международных договоров", то у Судана "есть возможность для внесения поправок и изменений" с учетом интересов страны.

"Поэтому мы пересматриваем его, чтобы определить интересы Судана в этом соглашении, и об этом шла речь на последних переговорах (с российской стороной)", - отметил Мохаммед Осман аль-Хусейн.

4 июня замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил "Интерфаксу", что посольство РФ в Хартуме получило разъяснения суданской стороны относительно намерения пересмотреть решение по созданию пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в этой стране.

По его словам, Судан не отозвал свою подпись под соглашением о создании в этой стране пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ, поэтому остается поле для компромисса.

10 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в соглашение по пункту материально-технического обеспечения могут вноситься изменения до его ратификации.