Глава НАСА усомнился в выходе России из соглашений по МКС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Глава НАСА Билл Нельсон заявил во время слушаний в комитете по науке, космосу и технологиям Палаты представителей США по вопросу одобрения запроса НАСА на выделение денег из бюджета на 2022 год, что не верит в выход России из совместных соглашений о совместной работе на Международной космической станции.

"Я трижды говорил с Рогозиным на прошлой неделе. Я был очень обеспокоен из-за комментариев российской стороны о расторжении сотрудничества, которое у нас с Россией, с того момента как они были СССР", - сказал Нельсон.

По его мнению, "первый признак (что договор не будет расторгнут - ИФ) заметен в интервью президента Путина телеканалу NBC, ровно через день после моего первого разговора с Рогозиным. Путин говорил воодушевленно о кооперации в космосе и особенно об МКС".

"Во время второго разговора с Рогозиным, Дмитрий подтвердил это. Во время третьего, на конференции в Санкт-Петербурге, мы получили дополнительную информацию с этой конференции, которая подтвердила наши догадки. Также Россия готовится отправить через несколько месяцев важный компонент на МКС. Почему они этим занимаются, если собираются забросить это через пару лет. Это бессмысленно. Мы видим более тесное сотрудничество с ними в будущем", - заявил Нельсон на вопрос члена Палаты об отношениях с Россией и Китаем.

7 июня, выступая на слушаниях в Госдуме, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что продолжение участия России в проекте МКС после 2025 года возможно только при снятии в ближайшее время санкций в отношении российских космических предприятий.

"Если санкции в отношении "Прогресса" и ЦНИИМАШ сохранятся и не будут в ближайшее время дезавуированы, вопрос выхода России из МКС это будет зона ответственности американских партнеров. Либо мы работаем вместе, и тогда санкции надо снимать немедленно, либо мы вместе работать не будем, и тогда будем разворачивать свою собственную станцию", - отметил он.

5 июня Рогозин и новый глава NASA Билл Нельсон провели телефонные переговоры. Как сообщили в "Роскосмосе", Нельсон принял приглашение главы российской госкорпорации посетить Россию и предложил продлить работу МКС до 2030 года.

Рогозин в свою очередь отметил, что обсуждение дальнейшей судьбы МКС возможно только после отмены американских санкций в отношении предприятий "Роскосмоса".

Ранее Рогозин сообщал, что они с главой НАСА планируют обсудить дальнейшую судьбу МКС. Он отметил, что Россия может отказаться от планов покинуть МКС после 2025 года, если удастся договориться с США о коммерческом использовании российского сегмента станции.

Сообщалось, что Россия может уйти из проекта МКС с 2025 года, передав ответственность за свой сегмент партнерам по станции. При этом отмечалось, что Россия может продолжить поддерживать свой сегмент при финансовом участии США.

Альтернативой станет создание национальной орбитальной станции, первый модуль которой планируют запустить в 2025 году, а завершить развертывание в 2035.

В феврале в ракетно-космической корпорации "Энергия" сообщали, что санкции США и стран Европы могут привести к "ограничению международной кооперации при осуществлении ряда проектов".

Несколько российских космических предприятий, среди них самарский РКЦ "Прогресс" и "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ЦНИИмаш), были внесены в санкционные списки США. Это означает, что теперь американским компаниям нужно будет получать специальные лицензии для экспорта, реэкспорта или передачи продукции фигурантам "черного списка".

Глава "Роскосмоса" назвал санкции в отношении космических предприятий - РКЦ "Прогресс" и ЦНИИмаш - незаконными.