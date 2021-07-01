Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:09Заразились
на 01.07В России 5 538 142+23 543В мире 182 202 370+391 839

РКК "Энергия" увидела риски для выпуска космических аппаратов из-за санкций

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Санкции США и Евросоюза, которые ограничивают поставки в Россию микроэлектроники, создают риски в сфере производства автоматических космических аппаратов, говорится в годовом отчете Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".

Компания одним из наиболее важных факторов, определяющими для нее отраслевые риски в сфере производства автоматических космических аппаратов, назвала введение санкций, ограничивающих приобретение электронных компонентов за рубежом у ведущих производителей.

Также в качестве рисков в отчете указываются появление на рынке производства и запуска автоматических космических аппаратов новых мировых игроков в странах с высокими экономическими темпами развития - таких как Китай, Индия, Япония и "политическая нестабильность в ряде развивающихся стран, составляющих потенциальный рынок продукции и услуг".

"Несмотря на постоянное усиление санкций США в отношении России, это давление (санкционное - ИФ) в меньшей степени касается совместных программ с НАСА в области пилотируемой космонавтики", - говорится в отчете РКК.

В феврале в квартальном отчете РКК "Энергия" говорилось, что санкции со стороны США и Европы вызвали риск ограничения международного сотрудничества в работе корпорации.

"Необходимо отметить наличие ряда негативных факторов, затрагивающих, в том числе, деятельность ПАО "РКК "Энергия". В частности, в связи с санкциями со стороны США и стран Европы возник риск ограничения международной кооперации при осуществлении ряда проектов", - говорилось в отчете.

Как говорил в июне гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, американские санкции, ограничивающие поставку микроэлектроники, коснулись десятков российских спутников. Он также отмечал, что из-за санкций "Роскосмос" рискует лишиться нового контракта с британской компанией OneWeb на запуск второго поколения спутников связи.

В апреле первый замгендиректора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников сказал, что один из контрагентов "Роскосмоса" отказался от контракта на запуск спутника из-за американских санкций.

США Евросоюз РКК Энергия Роскосмос Дмитрий Рогозин OneWeb

Новости по теме

Новости

Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье за полгода вырос на 26%

Решетников предложил проверить структуру ценообразования на морковь

Решетников предложил проверить структуру ценообразования на морковь

ЦБ пожизненно лишил 44 человека права руководить банками

Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в январе-мае в 3,7%

Путин подписал закон о "приземлении" Google и Facebook

Гендиректор Petropavlovsk Александров не прошел в совет директоров

Машины "АвтоВАЗа" подорожали на 2-4%

Машины "АвтоВАЗа" подорожали на 2-4%

Все крупнейшие банки подключились к сервису СБП

Все крупнейшие банки подключились к сервису СБП

Европа начала газодефицитный июль с ценой газа на TTF $431/тыс. куб. м

Недельная инфляция в РФ в конце июня резко ускорилась

Недельная инфляция в РФ в конце июня резко ускорилась
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');