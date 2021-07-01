РКК "Энергия" увидела риски для выпуска космических аппаратов из-за санкций

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Санкции США и Евросоюза, которые ограничивают поставки в Россию микроэлектроники, создают риски в сфере производства автоматических космических аппаратов, говорится в годовом отчете Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".

Компания одним из наиболее важных факторов, определяющими для нее отраслевые риски в сфере производства автоматических космических аппаратов, назвала введение санкций, ограничивающих приобретение электронных компонентов за рубежом у ведущих производителей.

Также в качестве рисков в отчете указываются появление на рынке производства и запуска автоматических космических аппаратов новых мировых игроков в странах с высокими экономическими темпами развития - таких как Китай, Индия, Япония и "политическая нестабильность в ряде развивающихся стран, составляющих потенциальный рынок продукции и услуг".

"Несмотря на постоянное усиление санкций США в отношении России, это давление (санкционное - ИФ) в меньшей степени касается совместных программ с НАСА в области пилотируемой космонавтики", - говорится в отчете РКК.

В феврале в квартальном отчете РКК "Энергия" говорилось, что санкции со стороны США и Европы вызвали риск ограничения международного сотрудничества в работе корпорации.

"Необходимо отметить наличие ряда негативных факторов, затрагивающих, в том числе, деятельность ПАО "РКК "Энергия". В частности, в связи с санкциями со стороны США и стран Европы возник риск ограничения международной кооперации при осуществлении ряда проектов", - говорилось в отчете.

Как говорил в июне гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, американские санкции, ограничивающие поставку микроэлектроники, коснулись десятков российских спутников. Он также отмечал, что из-за санкций "Роскосмос" рискует лишиться нового контракта с британской компанией OneWeb на запуск второго поколения спутников связи.

В апреле первый замгендиректора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников сказал, что один из контрагентов "Роскосмоса" отказался от контракта на запуск спутника из-за американских санкций.