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Патрушев заявил, что Запад в борьбе с властями Белорусии перешел все "красные линии"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Некоторые западные страны в борьбе с властями Белоруссии перешли все "красные линии", заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

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"Некоторые западные государства в буквальном смысле перешли все красные линии в попытке подорвать позиции легитимной власти и продвинуть на правящие позиции собственных ставленников. Имею в виду в первую очередь готовившееся американскими гражданами покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко", - сказал Патрушев в четверг на IX Московской конференции по международной безопасности.

Ранее Лукашенко заявил, что на него и его сыновей готовилось покушение и что к этому причастны американские спецслужбы. Он заявил, что его устранение одобрило высшее политическое руководство США.

Николай Патрушев Белоруссия

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