Патрушев заявил, что Запад в борьбе с властями Белорусии перешел все "красные линии"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Некоторые западные страны в борьбе с властями Белоруссии перешли все "красные линии", заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Некоторые западные государства в буквальном смысле перешли все красные линии в попытке подорвать позиции легитимной власти и продвинуть на правящие позиции собственных ставленников. Имею в виду в первую очередь готовившееся американскими гражданами покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко", - сказал Патрушев в четверг на IX Московской конференции по международной безопасности.

Ранее Лукашенко заявил, что на него и его сыновей готовилось покушение и что к этому причастны американские спецслужбы. Он заявил, что его устранение одобрило высшее политическое руководство США.