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Журналисты анонсировали встречу Лукашенко с Патрушевым в Минске

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет в Минске во вторник переговоры с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Об этом сообщил телеграм-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера.

Ранее сообщалось, что Патрушев должен был встретиться в Минске с госсекретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем с участием аппаратов совбезов и ряда министерств и ведомств и обсудить вопросы безопасности.

24 мая Патрушев на IX Московской конференции по международной безопасности заявил, что некоторые западные госудрства в борьбе с властями Белоруссии перешли все "красные линии". Он уточнил, что имеет ввиду "готовившееся американскими гражданами покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко".

О предотвращении этого покушения в середине апреля объявили сам Лукашенко и российская ФСБ.

Белоруссия Александр Лукашенко Минск Николай Патрушев Совбез

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