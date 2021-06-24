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Данные США о спутниковых снимках по делу МН17 не будут использовать как доказательства

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Нидерландов не станет принимать во внимание в качестве свидетельства американский меморандум, в котором говорится о наличии снимков с американских спутников, на которых якобы запечатлен момент пуска ракеты по лайнеру "Малайзийских авиалиний" (рейс МН17), заявил в четверг прокурор Тейс Бергер.

"Власти США проинформировали судебного следователя о том, что эти данные (спутниковые снимки) составляют государственную тайну, и предоставить больше информации, кроме той, что уже содержится в меморандуме, не представляется возможным. В связи с этим прокуратура принимает во внимание, что никакой новой информации получено быть не может, поэтому не будет использовать его (меморандум) в качестве доказательства", - сообщил Бергер.

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Как сообщалось ранее, в меморандуме, полученном из США по запросу, направленному в 2014 году, содержится информация о наличии спутниковых снимков, на которых якобы запечатлен пуск ракеты по лайнеру, а также описание этих снимков, но не сами снимки.

Судебные слушания по существу по делу о крушении лайнера "Малайзийских авиалиний" на востоке Украины в 2014 году, возобновились в Нидерландах в четверг.

Сбитый самолет и расследование

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Расследование причин катастрофы вела совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. Результаты ее работы передали в нидерландский суд.

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В сентябре 2016 года следствие по делу о катастрофе обнародовало выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а впоследствии - объявило о предполагаемой принадлежности этого "Бука". По данным ССГ, речь шла о ракетной установке российской 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Курске. Согласно версии следователей, эта установка была передана ополченцам на востоке Украины.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четверых обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они, как сообщалось, в суд не явились. Пулатов на данный момент - единственный фигурант дела, отправивший на слушания своих адвокатов.

Официальные представители РФ неоднократно отвергали утверждения о причастности России к крушению малазийского авиалайнера на востоке Украины.

Нидерланды США МН17

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