Суд в Нью-Йорке приостановил действие адвокатской лицензии Джулиани

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Апелляционный суд в США временно отозвал адвокатскую лицензию бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Бывший личный адвокат экс-президента США Дональда Трампа Джулиани отстранен от юридической деятельности в штате Нью-Йорк из-за несоответствующих, по мнению суда, действительности заявлений, которые он делал для того, чтобы суды признали недействительной победу Джо Байдена на выборах президента страны в прошлом году.

В постановлении суда говорится, что Джулиани "делал явно не соответствующие действительности и вводящие в заблуждение заявления в судах, конгрессменам и общественности в целом", будучи адвокатом Трампа.

Американские СМИ поясняют, что речь идет о высказываниях Джулиани после президентских выборов 2020 года. Тогда адвокат стремился доказать, что Трамп проиграл лишь из-за масштабных фальсификаций на избирательных участках.

Адвокаты Джулиани, в свою очередь, отметили, что, по их мнению, суд принял решение, даже не дав их подзащитному возможность обосновать сделанные им заявления.

"Мы считаем, что как только эту тему реально изучат в суде, Джулиани вернут лицензию", - говорится в их заявлении.

Сам Джулиани заявлял, что расследование по данному вопросу нарушает в его случае свободу слова. Он подчеркнул, что, защищая интересы Трампа, никогда не делал заявления, чтобы ввести кого-то в заблуждение.

Джулиани 77 лет. С 1994 по 2001 год он был мэром Нью-Йорка. В последние годы он работал как личный адвокат экс-президента США Трампа. В частности, Джулиани координировал попытки юристов Трампа оспорить итоги президентских выборов. Эти попытки не увенчались успехом.