Экс-мэр Нью-Йорка Джулиани госпитализирован в критическом состоянии

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани доставлен в больницу в критическом, но стабильном состоянии, сообщил в воскресенье его пресс-секретарь Тед Гудман.

"Мэр Джулиани - боец, который с непоколебимой силой встречал все испытания в своей жизни, и он сражается с тем же уровнем силы", - написал Гудман в соцсети X.

Президент США Дональд Трамп также сообщил о госпитализации его бывшего юриста и советника.

"Наш замечательный Руди Джулиани, настоящий воин и, безусловно, лучший мэр в истории Нью-Йорка, был госпитализирован и находится в критическом состоянии, - написал он в соцсети Truth Social.

Непосредственная причина госпитализации 81-летнего Джулиани не называется.