Адвокат Трампа Джулиани оспорит в суде победу Байдена в Пенсильвании

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Адвокат действующего президента США Рудольф Джулиани заявил, что Дональд Трамп подаст иск с целью оспорить победу его оппонента-демократа Джо Байдена в штате Пенсильвания, сообщает телеканал ABC News.

"Мы были лишены права проверить подлинность этих бюллетеней. Это противозаконно, это нарушает конституцию, и мы будем действовать с целью оспорить результат", - приводит его слова телеканал.

Джулиани пообещал подать иск в понедельник с целью оспорить действия представителей избирательной комиссии в Пенсильвании.

Он также отметил, что избирательный штаб Трампа собирается выдвинуть аналогичные обвинения в других штатах, что может стать "массовым иском в масштабах всей страны".