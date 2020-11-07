Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:08Заразились
на 07.11В России 1 753 836+20 396В мире 49 322 827+642 724

Адвокат Трампа Джулиани оспорит в суде победу Байдена в Пенсильвании

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Адвокат действующего президента США Рудольф Джулиани заявил, что Дональд Трамп подаст иск с целью оспорить победу его оппонента-демократа Джо Байдена в штате Пенсильвания, сообщает телеканал ABC News.

"Мы были лишены права проверить подлинность этих бюллетеней. Это противозаконно, это нарушает конституцию, и мы будем действовать с целью оспорить результат", - приводит его слова телеканал.

Джулиани пообещал подать иск в понедельник с целью оспорить действия представителей избирательной комиссии в Пенсильвании.

Он также отметил, что избирательный штаб Трампа собирается выдвинуть аналогичные обвинения в других штатах, что может стать "массовым иском в масштабах всей страны".

США Дональд Трамп

Новости

На акциях протеста в Минске в субботу задержаны более 90 человек

Байден принимает поздравления с победой на выборах. Обобщение

Байден принимает поздравления с победой на выборах. Обобщение

CNN предсказал контроль демократов над палатой представителей

В Ереване сообщили о намерении Баку занять карабахский город Шуши

В Европе поздравили Байдена с победой на президентских выборах

Косачев предрек уход темы "русского влияния на выборы" из повестки США

Жители Нью-Йорка пьют шампанское за Байдена

Жители Нью-Йорка пьют шампанское за Байдена

Байден вновь выступит с обращением к американцам

В Лейпциге тысячи людей вышли на акции против COVID-ограничений

В Лейпциге тысячи людей вышли на акции против COVID-ограничений
Выборы в США - 2020

Трамп объявил о намерении добиваться пересчета голосов через суд

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');