В Великобритании выпустили монету в память о супруге Елизаветы II

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Министерство казначейства Великобритании в субботу, когда в стране отмечается день вооруженных сил, объявило о выпуске памятной монеты достоинством в пять фунтов стерлингов, посвященной принцу Эдинбургскому Филиппу, супругу британской королевы Елизаветы II, который скончался весной этого года.

"В день вооруженных сил, учитывая выдающуюся карьеру принца Филиппа, как морского офицера, я горд представить эту монету, которая является данью памяти принцу Эдинбургскому. Он десятилетиями служил народу и ее величеству королеве", - сказал на специальной церемонии министр казначейства Великобритании Риши Сунак.

На монете изображен портрет принца Эдинбургского, который он сам одобрил незадолго до смерти.

Эту памятную монету можно будет приобрести на сайте королевского монетного двора Великобритании, в отделениях британской королевской почты и в специализированных магазинах в стране и в мире.

In honour of HRH The Prince Philip, Duke of Edinburgh, The Royal Mint has created a memorial coin to celebrate his life and legacy. The design features a portrait created by Ian Rank-Broadley FRBS that was personally approved by The Duke of Edinburgh: https://t.co/KEyBcrJFpP pic.twitter.com/ZvQOE6M6E1 — The Royal Mint (@RoyalMintUK) June 26, 2021

Принц Филипп скончался 9 апреля, не дожив два месяца до 100-летия. В начале года ему сделали операцию на сердце, он провел в больницах почти месяц - самый долгий период, на который супруг королевы когда-либо был госпитализирован.

Супруг Елизаветы II перестал участвовать в публичных мероприятиях в 2017 году, сославшись на ухудшение здоровья.