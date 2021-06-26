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В Великобритании выпустили монету в память о супруге Елизаветы II

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Министерство казначейства Великобритании в субботу, когда в стране отмечается день вооруженных сил, объявило о выпуске памятной монеты достоинством в пять фунтов стерлингов, посвященной принцу Эдинбургскому Филиппу, супругу британской королевы Елизаветы II, который скончался весной этого года.

"В день вооруженных сил, учитывая выдающуюся карьеру принца Филиппа, как морского офицера, я горд представить эту монету, которая является данью памяти принцу Эдинбургскому. Он десятилетиями служил народу и ее величеству королеве", - сказал на специальной церемонии министр казначейства Великобритании Риши Сунак.

На монете изображен портрет принца Эдинбургского, который он сам одобрил незадолго до смерти.

Эту памятную монету можно будет приобрести на сайте королевского монетного двора Великобритании, в отделениях британской королевской почты и в специализированных магазинах в стране и в мире.

Принц Филипп скончался 9 апреля, не дожив два месяца до 100-летия. В начале года ему сделали операцию на сердце, он провел в больницах почти месяц - самый долгий период, на который супруг королевы когда-либо был госпитализирован.

Супруг Елизаветы II перестал участвовать в публичных мероприятиях в 2017 году, сославшись на ухудшение здоровья.

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Великобритания принц Филипп Елизавета II

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