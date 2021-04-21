Елизавета II поблагодарила всех за поддержку в свой первый день рождения без мужа

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Королева Великобритании Елизавета II поблагодарила всех за поздравления с 95-летием и добрые пожелания, которые ее утешили в эти печальные дни, когда вся семья находится в трауре по ее мужу принцу Филиппу, герцогу Эдинбургскому.

Ее заявление обнародовала пресс-служба Букингемского дворца.

Королева и вся ее семья высоко ценят послания, которые получают от подданных королевства, жителей Британского Содружества и людей со всего мира, которые отдают дань памяти герцогу. Они были очень тронуты, и им до сих пор ежедневно напоминают, как важен был принц для многочисленных людей, с которыми встречался на протяжении жизни.

"Моя семья и я хотели бы поблагодарить вас за всю ту поддержку и доброту, которую вы проявили в эти дни", - говорится в заявлении.

Герцог Эдинбургский умер 9 апреля 2021 года, не дожив двух месяцев до столетия. В ноябре они с королевой отметили 73-ю годовщину со дня свадьбы.

Елизавета 21 апреля отмечает первый день рождения без мужа. Она находится в Виндзорском замке и до 23 апреля будет в трауре по Филиппу.

В апреле королева отмечает день рождения в кругу семьи, но в полдень в Лондоне запускают салют в ее честь. В прошлом году салют отменили из-за коронавируса.