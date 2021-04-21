Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:25Заразились
на 21.04В России 4 727 125+8 271В мире 142 946 244+847 824

Елизавета II поблагодарила всех за поддержку в свой первый день рождения без мужа

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Королева Великобритании Елизавета II поблагодарила всех за поздравления с 95-летием и добрые пожелания, которые ее утешили в эти печальные дни, когда вся семья находится в трауре по ее мужу принцу Филиппу, герцогу Эдинбургскому.

Ее заявление обнародовала пресс-служба Букингемского дворца.

Королева и вся ее семья высоко ценят послания, которые получают от подданных королевства, жителей Британского Содружества и людей со всего мира, которые отдают дань памяти герцогу. Они были очень тронуты, и им до сих пор ежедневно напоминают, как важен был принц для многочисленных людей, с которыми встречался на протяжении жизни.

"Моя семья и я хотели бы поблагодарить вас за всю ту поддержку и доброту, которую вы проявили в эти дни", - говорится в заявлении.

Герцог Эдинбургский умер 9 апреля 2021 года, не дожив двух месяцев до столетия. В ноябре они с королевой отметили 73-ю годовщину со дня свадьбы.

Елизавета 21 апреля отмечает первый день рождения без мужа. Она находится в Виндзорском замке и до 23 апреля будет в трауре по Филиппу.

В апреле королева отмечает день рождения в кругу семьи, но в полдень в Лондоне запускают салют в ее честь. В прошлом году салют отменили из-за коронавируса.

Похороны принца Филиппа

14
Елизавета II Великобритания Винздор принц Филипп

Новости по теме

Новости

В Чехии задержали не менее пяти подозреваемых в работе на разведку РФ

В Чехии задержали не менее пяти подозреваемых в работе на разведку РФ

Заместителя посла США в Москве вызвали в МИД РФ

Заместителя посла США в Москве вызвали в МИД РФ
Послание президента

Путин предупредил организаторов провокаций против РФ о последствиях

Королева Елизавета II отмечает 95-летие в трауре по супругу

Королева Елизавета II отмечает 95-летие в трауре по супругу

За российский сегмент МКС после 2025 года будут отвечать партнеры

Зеленский подписал закон о новом виде военной службы

Зеленский подписал закон о новом виде военной службы

Что случилось этой ночью: среда, 21 апреля

Пандемия коронавируса

Сеул рассчитывает на помощь США в проблеме нехватки вакцин от COVID-19

Обвиненного в убийстве Флойда экс-полицейского перевели в тюрьму

В результате стрельбы в Огайо погибла 16-летняя девушка

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');