Посол Великобритании прибыла в МИД РФ из-за инцидента с эсминцем

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Посол Великобритании Дебора Броннерт прибыла в МИД России, куда была вызвана в связи с имевшим место накануне инцидентом с британским эсминцем Defender в Черном море, передает корреспондент "Интерфакса".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Броннерт будет сделан "жесткий демарш", а встреча на Смоленской площади будет для британской стороны "неприятной".

В среду, 23 июня, в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).

По данным Минобороны РФ, российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца.

Министерство обороны России объявило, что расценивает действия эсминца как грубое нарушение конвенции ООН и призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа.

Между тем в Лондоне заявили, что российские военные не открывали предупредительный огонь в связи с проходом Defender в Черном море вблизи Крыма. "Никаких выстрелов по отношению к кораблю "Дефендер" не было, и мы не признаем, что на пути его следования проводилось бомбометание", - отмечалось в сообщении министерства обороны Великобритании в твиттере.

Аналогичное заявление выпустило и британское посольство в РФ.