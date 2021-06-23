В Сенате США призвали освободить заключенных в РФ Уилана и Рида

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Комитет по иностранным делам сената США одобрил резолюции с призывом освободить осужденных в России американцев Тревора Рида и Пола Уилана.

"С гордостью сообщаем, что комитет сената по иностранным делам только что одобрил две резолюции, призывающие к освобождению Тревора Рида и Пола Уилана", - говорится в сообщении в твиттере комитета.

В комитете добавили, что президент США Джо Байден заявлял о том, что американское правительство не прекратит борьбу за их свободу.

Ранее Байден сообщал, что поднимал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос об отбывающих наказание в РФ американцах Риде и Уилане.

"Я также поднял вопрос о наших американцах - Треворе Риде и Поле Уилане", - сказал Байден в ходе пресс-конференции по итогам саммита.

Рид был осужден в июле 2020 года Головинским судом Москвы на 9 лет лишения свободы в колонии общего режима за нападение на двоих полицейских в Москве. В суде Рид заявил, что вину не признает и что не помнит произошедшего, поскольку был пьян.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также поданным Великобритании, к 16 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж. Уилан не признал вину, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеялся, что его обменяют. В настоящее время иностранец отбывает наказание в мордовской колонии.