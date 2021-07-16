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Источник допустил обмен американца Рида, несмотря на его отправку в мордовскую ИК

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Этапирование в мордовскую колонию американского студента Тревора Рида, осужденного в РФ за нападение на полицейских в 2019 году, не исключает возможность его обмена на заключенных граждан России, содержащихся в американских тюрьмах, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Отправка Рида в колонию совершенно не означает, что вопрос возможного обмена его на кого-то из россиян закрыт. Если будет достигнут консенсус с американской стороной по этому вопросу, он может быть выдан в США", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что Рид фигурирует в списке американцев, содержащихся в местах лишения свободы в РФ, который Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) передала в МИД РФ перед встречей президентов России и США.

Ранее ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников рассказал, что Рид этапирован из СИЗО-5 Москвы в колонию в Мордовии.

Гражданин США Рид был осужден в июле 2020 года Головинским судом Москвы на 9 лет лишения свободы в колонии общего режима за нападение на двоих полицейских в Москве. В суде Рид заявил, что вину не признает и что не помнит произошедшего, поскольку был пьян.

Рид был упомянут президентом РФ Владимиром Путиным в интервью американскому телевидению. Журналист спросил Путина о судьбах американцев Пола Уилана и Рида, которые находятся в тюрьме в РФ.

Путин в интервью назвал Рида "хулиганом", в ответ на ремарку журналиста, он сказал, что ничего обидного тут нет. "Тут ничего обидного, он выпил водки и начал драку", - сказал Путин.

Президент сказал, что "конечно же готов обсуждать вопрос обмена заключенными".

Тревор Рид США Мордовия

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