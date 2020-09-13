Не менее 28 человек стали жертвами природных пожаров в США

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Не менее 28 человек погибли в результате природных пожаров на западном побережье США, сообщает CNN.

По данным телеканала, наибольшее число жертв - 19 - на данный момент зафиксировано в Калифорнии. Восемь человек погибли в штате Вашингтон, еще один - в Орегоне. Отмечается, что среди погибших есть дети.

Данные сервиса AirNow, осуществляющего мониторинг качества воздуха, свидетельствуют о том, что в большей части Калифорнии, Орегона, Вашингтона и некоторых районах Айдахо воздух из-за дыма может быть опасен для здоровья.

Утром субботы более прохладный, влажный воздух позволил пожарным несколько сдержать распространение огня. Они ведут борьбу с 28 крупными лесными пожарами, информирует Калифорнийский департамент лесного хозяйства и пожарной охраны.

В понедельник посетить Калифорнию намерен президент США Дональд Трамп, чтобы на месте оценить ущерб от лесных пожаров и встретиться с местными и федеральными чиновниками, написал в твиттере представитель Белого дома Джадд Дир.

Ранее президент заявлял, что губернаторы несут часть вины за интенсивные пожары в последние годы, вменив им в вину плохое управление лесным хозяйством.