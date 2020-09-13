Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:24Заразились
на 12.09В России 1 057 362+5 488В мире 28 481 413+319 528

Не менее 28 человек стали жертвами природных пожаров в США

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Не менее 28 человек погибли в результате природных пожаров на западном побережье США, сообщает CNN.

По данным телеканала, наибольшее число жертв - 19 - на данный момент зафиксировано в Калифорнии. Восемь человек погибли в штате Вашингтон, еще один - в Орегоне. Отмечается, что среди погибших есть дети.

Данные сервиса AirNow, осуществляющего мониторинг качества воздуха, свидетельствуют о том, что в большей части Калифорнии, Орегона, Вашингтона и некоторых районах Айдахо воздух из-за дыма может быть опасен для здоровья.

Утром субботы более прохладный, влажный воздух позволил пожарным несколько сдержать распространение огня. Они ведут борьбу с 28 крупными лесными пожарами, информирует Калифорнийский департамент лесного хозяйства и пожарной охраны.

В понедельник посетить Калифорнию намерен президент США Дональд Трамп, чтобы на месте оценить ущерб от лесных пожаров и встретиться с местными и федеральными чиновниками, написал в твиттере представитель Белого дома Джадд Дир.

Ранее президент заявлял, что губернаторы несут часть вины за интенсивные пожары в последние годы, вменив им в вину плохое управление лесным хозяйством.

Оранжевое небо над Сан-Франциско

9
США Калифорния Орегон Вашингтон Айдахо Дональд Трамп

Новости по теме

Новости

В Великобритании возобновили испытания Оксфордской вакцины от COVID-19

В Великобритании возобновили испытания Оксфордской вакцины от COVID-19

Белоруссия вернула войска с западной границы в места дислокации

Макгрегор задержан на Корсике по жалобе на попытку изнасилования

Макгрегор задержан на Корсике по жалобе на попытку изнасилования

Численность "женского марша" в Минске достигла нескольких тысяч

Численность "женского марша" в Минске достигла нескольких тысяч

Адвокат арестованного в Минске Виталия Шклярова сообщил о его болезни

Сотни женщин вышли на очередной марш протеста в Минске

Во Франции "желтые жилеты" возобновили акции протеста

Во Франции "желтые жилеты" возобновили акции протеста

Оппозиционерку Колесникову увезли из Минска в СИЗО в Жодино

Оппозиционерку Колесникову увезли из Минска в СИЗО в Жодино

Ракета американской Astra рухнула после неудачного запуска

Мадуро сообщил о задержании американского шпиона на севере Венесуэлы

Мадуро сообщил о задержании американского шпиона на севере Венесуэлы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');