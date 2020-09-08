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Природные пожары в Калифорнии охватили рекордные 809 тыс. гектаров

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Площадь лесных пожаров в американском штате Калифорния побила рекорд 2018 года и достигла 2 млн акров (809 тыс. гектаров), сообщает Associated Press.

Это рекордная для штата площадь лесных пожаров. Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году, когда в Калифорнии за весь год было повреждено 1,96 млн акров (793,1 тыс. гектар) земли.

Департамент лесного хозяйства и пожарной охраны штата настораживает тот факт, что рекорд был установлен так рано в сезон лесных пожаров.

"Это немного пугает, потому что сентябрь и октябрь исторически являются нашими пожароопасными месяцами", - сказала агентству представитель департамента Линн Толмачофф.

Пожары уже разрушили дома и вызвали массовые отключения электроэнергии. Pacific Gas & Electric предупредила потребителей в Центральной и Северной Калифорнии, что электричество может быть отключено во вторник из-за растущей опасности пожаров.

Кроме того, в понедельник лесная служба США закрыла восемь национальных лесов в Калифорнии.

Начиная с 15 августа в Калифорнии произошло 900 лесных пожаров. В результате возгораний погибли восемь человек и было разрушено более 3,3 тыс. строений.

Калифорния в огне

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США Калифорния

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