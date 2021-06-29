Минздрав Австралии назвал вакцину от Pfizer предпочтительной для пожилых

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Власти Австралии на фоне роста заболеваемости COVID-19 отменили ограничения для взрослых на использование вакцины производства AstraZeneca, сообщает АР. Однако глава Минздрава страны Грег Хант добавил, что препарат от Pfizer остается предпочтительным в том числе и для пожилых, пишет Sydney Morning Herald.

Днем ранее правительство объявило, что отменяется рекомендация не применять эту вакцину взрослым гражданам в возрасте от 40 лет и страше. Грег отметил, что ему неизвестно, сколько людей захотят привиться препаратом производства AstraZeneca. Пока Австралии уже были использованы около 4,6 млн доз вакцины AstraZeneca и почти 2,8 млн доз вакцины Pfizer.

Ранее Минздрав не рекомендовал прививаться этим препаратам гражданам моложе 50 лет, а затем повысил планку до 60 лет из-за риска образования тромбов после вакцинации. Ограничения отменены из-за распространения в Австралии штамма дельта, который отличается повышенной контагиозностью.

Координатор мер по борьбе с эпидемией в стране, генерал-лейтенант Джон Фрюйен заявил Nine Network, что рекомендация по отмене возрастных ограничений для этой вакцины выдана после оценки изменившегося расклада рисков. По его словам, запас препарата AstraZeneca местного производства достаточен.

Ранее в Австралии у 60 человек наблюдались нарушения в свертывании крови среди более чем 3,8 млн человек, получивших препарат AstraZeneca. Среди них двое скончались, 22 находятся в больнице, причем четверо - в отделении интенсивной терапии. 36 человек выздоравливают.

Полностью вакцинировались от коронавируса только 5% австралийцев. На континенте также доступна вакцина от Pfizer, но пока спрос на нее превышает предложение. Случаи заражения штаммом коронавируса дельта в Австралии фиксируются с июня.

С 28 июня введен локдаун в городах Сидней и Дарвин. Перт ввел обязательный масочный режим, в ближайшее время его должны ввести также в Канберре и Брисбейне.

До сих пор считалось, что власти Австралии относительно успешно сдерживали распространение коронавируса. Всего с начала пандемии в стране было выявлено 30 554 случая заражения.