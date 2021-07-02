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Мужчина умер на Украине после вакцинации Pfizer

Мужчина умер на Украине после вакцинации Pfizer
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Винницкой области Украины в пятницу вечером умер 47-летний мужчина, которому в этот день сделали прививку от COVID-19 вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech, сообщается на сайте министерства здравоохранения Украины.

"2 июля в 18:02 зафиксирована смерть 47-летнего мужчины. Соответствующая информация поступила в Государственный экспертный центр Минздрава Украины", - отмечается в сообщении.

Минздрав информирует, что прививка против COVID-19 была проведена мобильной бригадой в 13:45. "В течение одного часа после прививки неблагоприятное событие после иммунизации не зафиксировано. В 17:00 у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания. Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные мероприятия. К сожалению, в 18:02 медики констатировали смерть мужчины", - сообщил Минздрав.

По информации департамента здравоохранения Винницкой области, мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

У пяти других лиц, которым сделали прививку из одного флакона с умершим, состояние удовлетворительное. В сообщении отмечается, что случай смерти зарегистрирован "как неблагоприятное событие после иммунизации", так как смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19.

Украина коронавирус COVID-19 Pfizer

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