Обрушившийся на Германию ураган повредил крышу театра Штутгарта

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Ураган с градом обрушился на юг и юго-запад Германии, в районе Штутгарта в ночь на вторник ливнями затопило улицы, на землю падали деревья, пострадала в том числе крыша оперного театра Штутгарта.

Как сообщает телеканал Welt, в ночь на вторник, 29 июня, были задействованы 330 нарядов спасательной службы 112, спасателям пришлось расчищать от стволов упавших деревьев в том числе железнодорожные пути в районе города Вильдберг (федеральная земля Баден-Вюртемберг).

Крыша оперного театра в Штутгарте оказалась повреждена, вода проникала в само здание во время представления - там в то время находилось 250 зрителей. Частично части медной крыши обрушились на площадь перед театром, обвалилась одна статуя, малая сцена тоже оказалась залита водой.

Немецкая метеорологическая служба DWD предупреждает о частично "экстремальной непогоде" в Баден-Вюртемберге, в том числе в регионе Шварцвальд, будут сильные ливни, может выпадать крупный град диаметром до 5 сантиметров. Сообщается, что ураганный фронт идет в ФРГ из Швейцарии.