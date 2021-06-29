В Грузии выявлен штамм коронавируса "дельта"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В ближайшее время в Грузии возможно увеличение случаев заражения коронавирусной инфекцией и смертности пациентов, заявила во вторник на брифинге заместитель министра здравоохранения страны Тамара Габуния.

"Такое развитие эпидемиологической обстановки возможно в связи с выявлением у нас индийского штамма коронавируса "дельта". Мы выявили за последние сутки 7 таких новых случаев", - сказала Габуния.

По ее словам, в Грузии в настоящее время от 10% до 20% заражены индийским штаммом коронавирусной инфекции.

"За последние сутки выявлено более тысячи зараженных COVID-19, и это самый высокий показатель за последние недели", - сказала Габуния.

По данным Минздрава, в Грузии за последние сутки зафиксированы 1 194 случая заражения COVID-19, скончались 22 пациента.

По решению правительства в Грузии сняты почти все ограничении. С 1 июля отменяется действие в городах комендантского часа.