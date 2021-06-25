Роспотребнадзор проверяет данные о появлении в РФ заболевшего штаммом "дельта плюс"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре изучают информацию о возможном выявлении в России штамма коронавируса "дельта плюс", сообщила пресс-служба ведомства.

"Научные организации Роспотребнадзора проверяют информацию о якобы выявлении в России штамма "дельта плюс". Подобные заявления зачастую не подтверждаются после научной экспертизы", - говорится в сообщении пресс-службы в пятницу.

Ранее в пятницу СМИ сообщили, что в РФ якобы выявлен первый случай заболеваемости данным штаммом.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в России нет заболевших этой разновидностью коронавируса.

В среду вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что особенностью штамма коронавируса "дельта плюс" "является снижение активности антител к вирусу у переболевших COVID и к вакцинированным".