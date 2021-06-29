Эксперт заявил, что эффективность "Спутника V" против штамма "дельта" ниже в 2,6 раза

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Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Вакцины против COVID-19 обладают меньшей эффективностью против "индийского" штамма коронавируса, сообщил заместитель директора по научной работе центра имени Гамалеи Денис Логунов.

"Мы видим, что в отношении штамма, индийского варианта, именно варианта "дельта" (...) есть незначительное снижение активности сывороток - это примерно 2,6 раза в отношении вакцины "Спутник V", - сказал Логунов на пресс-конференции во вторник.

Он добавил, что, согласно зарубежным публикациям, для вакцин Pfizer и Moderna наблюдается большее снижение - от 3 до 5 раз.

По словам Логунова, этот факт дает основание "смотреть с оптимизмом" на эффективность российской вакцины против "индийского" штамма.

Он также сообщил, что из-за созданной небольшой иммунной прослойки и большого числа невакцинированных людей в России возникла "огромная буферная зона для эволюции вируса".

"Поэтому единственным способом разумным получить прослойку иммунную и защитить население надежно является единовременная быстрая вакцинация (против COVID-19 - ИФ)", - добавил Логунов.