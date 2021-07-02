Лукашенко обвинил террористов в попытке подорвать узел связи ВМФ России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Выявленные в Белоруссии "спящие" террористические ячейки пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в Вилейке, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня Независимости в Минске.

Фрагменты записи его выступления выложил близкий к его пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Сегодня вскрыты созданные "спящие" террористические ячейки, так называемые "отряды самообороны". Цель этих ячеек - насильственная смена власти в день "икс". Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ, как они считают, наше государство", - заявил он.

Координаторами этих ячеек Лукашенко назвал Литву, Польшу, США, Украину и Германию. Он также привел примеры предотвращенных терактов и назвал фамилии задержанных.

"Эти "отряды самообороны", рассказал президент, также пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в Вилейке", сообщает пресс-служба президента.

Лукашенко добавил, что обсуждал это событие во время последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. "Мы серьезнейшим образом обсудили и эту проблему. Результат этого обсуждения вы понимаете. Все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы", - сказал Лукашенко.

Лукашенко сообщил, что существует телеграм-канал "Отряды самообороны Беларуси", у которого 2500 подписчиков. Он назвал этих людей "боевым резервом" террористов.

"Мы их знаем в лицо. И внимание: владелец чата - гражданин Германии господин де Хоффман, ранее гражданин России и Украины. Основной модератор этого действа гражданка Российской Федерации Трубникова", - рассказал президент.

По его словам, недавно эти силы пытались уничтожить большое количество лесозаготовительной техники в лесхозах - "поджечь колонну автомобилей ночью, выложить это в интернете и показать". 8 июня была задержана предполагаемая исполнительница этой акции, Матвеева, она "дает показания" (цитаты по "БелТА").

Лукашенко назвал фамилии других задержанных - Гулевич, Ашурак, Глотов, Господарев - и добавил, что они намеревались бежать на Украину и в Литву.

Президент также рассказал, что неделю назад на границе с Литвой был перехвачен беспилотник, к которому была привязана канистра со взрывчаткой, его обезвредили.

Он также сообщил о попытке покушения на сотрудника телеканала СТВ Григория Азаренка.

"Это случилось прошлой ночью: 1 июля. Цель, цитирую, - обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес, отрезать язык", - сказал он, отметив, что это преступление задумывалось как предупреждение сторонникам действующей власти.

"Если не получится - убить. Пистолет был привезен из Украины и спрятан в тайнике в Гомельской области, как и другие приборы (тепловизоры и прочее), которые использовались при попытке подорвать вилейскую станцию связи Российской Федерации с Военно-морским флотом в Атлантике. Все были изобличены, найдены тайники. Операция продолжалась долго. Опять спросите фамилию? Пожалуйста, это Сосновский. Арестован и дает показания", - сказал Лукашенко.

Ранее 2 июля на церемонии вручения госнаград во Дворце Независимости президент заявил, что в Белоруссии завершена масштабная антитеррористическая операция и обещал в связи с этим предъявить претензии "самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии".