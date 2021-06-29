Российская эскадра провела учение в Средиземном море, где находится британский авианосец

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Российские корабли провели тренировку по отражению воздушной атаки условного противника в Средиземном море, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

Российские учения проходят на фоне пребывания в Средиземном море корабельной ударной группы во главе с британским авианосцем Queen Elizabeth.

"Силы флота провели тренировку по отражению воздушного нападения. Отрабатывались вопросы практических действий расчетов и средств противовоздушной обороны по борьбе с воздушными целями. Отдельное внимание было уделено борьбе с беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Кроме того, в акватории Средиземного моря совершили учебные полеты самолеты МиГ-31К из состава новейшего ракетного комплекса "Кинжал" и дальние бомбардировщики Ту-22М3", - сообщили в военном ведомстве РФ.