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США опровергли сообщения СМИ о следовании американского эсминца к Крыму

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Американский ракетный эсминец USS Ross принимающий участие в военно-морских учениях Sea Breeze 2021, не выдвигается в сторону Крыма и находится в порту Одессы, сообщили ВМС США.

"Несмотря на недавние сообщения, эсминец USS Ross еще 30 минут назад находился и в обозримом будущем будет находиться в порту Одесса, Украина, для поддержки учений Sea Breeze", - говорится в сообщении американского флота, размещенном в официальном твиттере маневров.

В миреУчения войск Украины и НАТО Sea Breeze стартуют в Черном море в понедельникЧитать подробнее

Ранее в интернете появились сообщения о том, что эсминец, способный нести до 56 крылатых ракет Tomahawk, якобы начал движение в направлении Крыма. В акватории Черного моря в понедельник стартовали крупные военно-морские учения Sea Breeze 2021 с участием войск Украины и стран НАТО. В них задействованы 32 боевых корабля, 40 самолетов, 5 тысяч военнослужащих и 18 отрядов специальных и водолазных операций из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее заявил, что российские военные внимательно проследят за подготовкой и проведением учений Sea Breeze, "и при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации".

Как сообщалось, эсминец USS Ross вошел в Черное море 26 июня. "Участие USS Ross в морских учениях Sea Breeze в этом году является реальной демонстрацией поддержки Украины со стороны США, которая сегодня необходима как никогда", - заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин.

США Sea Breeze НАТО

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