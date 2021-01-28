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В НАТО объяснили заход эсминца США в Черное море усилением РФ в регионе

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску приветствовала в четверг заход американского эсминца Porter ("Портер") в Черное море, объяснив действия альянса "продолжающимся наращиванием военной мощи" России в этом регионе.

"В ответ на незаконную аннексию украинского Крыма Россией и продолжающееся наращивание военной мощи в Черном море Североатлантический альянс увеличил свое оборонительное присутствие в регионе и по-прежнему твердо привержен обеспечению безопасности Черного моря", - говорится в заявлении Лунгеску на сайте НАТО.

Она добавила, что Черное море имеет стратегическое значение для НАТО.

"Три союзника - Болгария, Румыния и Турция - являются прибрежными государствами, а Грузия и Украина - близкими партнерами", - напомнила Лунгеску.

Штаб-квартира альянса при этом отметила, что эсминец ВМС США "Портер" вошел в Черное море в четверг "для проведения обычных операций по обеспечению безопасности на море и тренировок с союзниками и партнерами в регионе". В коммюнике отмечается, что Porter является третьим кораблем ВМС США, вышедшим в Черное море за последние дни, после эсминца с управляемыми ракетами Donald Cook ("Дональд Кук") и судна снабжения ВМС США USNS Laramie.

"ВМС США и другие военно-морские силы НАТО регулярно действуют в Черном море в соответствии с международным правом, обычно патрулируя воды примерно две трети года", - сказано в сообщении.

В Национальном центре управления обороной РФ в четверг сообщили, что российские военные приступили к слежению еще за одним боевым кораблем США - носителем крылатых ракет Tomahawk ("Томагавк") американским эсминцем Porter ("Портер").

23 января в Черное море вошел аналогичный американский эсминец Donald Cook ("Дональд Кук"). Тогда Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что за ним начал следить Черноморский флот.

По сообщению 6-го оперативного флота ВМС США, эсминец Porter, оснащенный системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис") и ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, начал прохождение черноморских проливов в четверг утром.

USS Porter наряду с эсминцами USS Donald Cook, USS Roosevelt и USS Ross размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Роте. Вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии они являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО. Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

Россия присоединила Крым в 2014 году по результатам регионального референдума. Украина итоги плебисцита не признает и называет Крым своей территорией, временно оккупированной Россией. Страны ЕС и США считают действия РФ аннексией, по этой причине они ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

Россия НАТО Черное море

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