В Уганде сотни человек "привили" поддельной вакциной от COVID-19

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Уганде по меньшей мере 800 человек "привили" поддельной вакциной против коронавируса COVID-19, сообщает в среду местное издание Daily Monitor.

"Содержимое этикеток этой вакцины, как подозревают, было либо откуда-то украдено, либо подделано", - цитирует издание главу правительственного управления по здравоохранению Валлен Наамару.

По словам Наамары, вакцинация поддельным препаратом проходила с 15 мая по 17 июня. Врач, проводивший вакцинацию, находится в бегах, две медсестры арестованы.

Глава управления по здравоохранению также отметила, что "практически все вакцины против COVID-19 имеют объем 5 мл", но эти ампулы больше.

Отмечается, что мошенники могли залить воду в ампулы вместо настоящего препарата.