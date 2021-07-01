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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:07Заразились
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Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 182 млн

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга составило 182 204 857, сообщает американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 947 035 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

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Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 33 664 949 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 604 714.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 30 411 634, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 399 459.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрирован 18 557 141 заболевший, умерло 518 066 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 508,4. В США на 1 млн жителей скончался 1 863 человек, в Индии - 287, в Бразилии - 2 421.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 01 июля 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса

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