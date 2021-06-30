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Virgin Orbit успешно вывела семь спутников на орбиту Земли

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Калифорнийская частная компания Virgin Orbit успешно вывела на орбиту семь небольших спутников с помощью ракеты LauncherOne, следует из трансляции компании.

"Мы невероятно горды тем, что завершили еще одну безупречную миссию в космосе с нашей уникальной системой запуска", - подтвердила в твиттере успех миссии компания.

LauncherOne, прикрепленная к модифицированному самолету Boeing 747, набрала высоту в 10,6 км. Затем самолет отстыковал над Тихим океаном ракету, которая затем включила ракетный двигатель первой ступени NewtonThree. Он позволил LauncherOne самостоятельно набрать достаточную высоту (500-1100 км над поверхностью Земли) для отделения первой ступени.

Затем вторая ступень отделилась от первой, после чего был запущен двигатель второй ступени NewtonFour. Как только ракета достигла намеченной орбиты, двигатель был включен и включался на время для более точной калибровки места отделения спутников. Все семь спутников некрупного размера были выпущены на орбиту в 20:30 по московскому времени.

В январе 2021 года Virgin Orbit успешно вывела на орбиту 10 спутников CubeSats.

В ходе демонстрационного испытания в январе 2021 года двухступенчатая ракета длиной 21 метр была сброшена на высоте примерно 10,2 тысяч метров с модифицированного самолета Boeing 747 над Тихим океаном, после чего на ней включился двигатель. Вслед за отделением первой ступени ракета отправилась на штатную орбиту с десятью исследовательскими мини-спутниками американских университетов и NASA.

В мае 2020 года тестовый запуск ракеты закончился неудачей. После зажигания двигателя первой ступени произошёл срыв в системе подачи жидкого кислорода в двигатель, из-за чего ракета упала в океан.

Virgin Orbit

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