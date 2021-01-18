Virgin Orbit успешно запустила ракету-носителя системы воздушного старта

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Калифорнийская компания Virgin Orbit в воскресенье в ходе демонстрационного испытания успешно запустила на орбиту с борта самолета ракету-носитель LauncherOne, сообщается на ее сайте.

"Ракета LauncherOne вышла на орбиту", - говорится в сообщении.

Ракета-носитель LauncherOne, которую разрабатывает американская компания, предназначена для вывода на орбиту небольших спутников.

В ходе демонстрационного испытания двухступенчатая ракета длиной 21 метр была сброшена на высоте примерно 10,2 тысяч метров с модифицированного самолета Boeing 747 (под названием Cosmic Girl) над Тихим океаном, после чего на ней включился двигатель. Вслед за отделением первой ступени ракета отправилась на штатную орбиту с десятью исследовательскими миниспутниками американских университетов и NASA.

Самолет с ракетой вылетел с аэродрома Мохаве в Калифорнии и осуществил пуск ракеты примерно в 22:38 мск в 150 км к юго-западу от города Лонг-Бич над океаном.

Разрабатываемая орбитальная ракета, которая крепится под левым крылом самолета, после воздушного старта должна выводить на солнечно-синхронную орбиту до 500 кг полезной нагрузки.

Это первое успешное демонстрационное испытание ракеты LauncherOne компанией Virgin Orbit, принадлежащей британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону. Основное предприятие компании находится в городе Лонг-Бич. Разработки системы воздушного старта начались в 2015 году.

В компании отмечают, что такой вывод в космос небольших спутников будет значительно дешевле обычных ракетных пусков. Ракета LauncherOne использует ракетный керосин и жидкий кислород в качестве топлива, что делает стоимость достаточно невысокой.

Система воздушного старта также позволяет быстро перемещать ракету в любой район для запуска. Virgin Orbit ранее сообщала, что в перспективе запуски планируется осуществлять с аэродромов в США, Японии и Великобритании.

В мае прошлого года первый демонстрационный запуск LauncherOne окончился неудачей. После отделения от самолета ракета из-за отказа двигателей первой ступени упала в океан.