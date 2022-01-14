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Virgin Orbit успешно запустила на орбиту ракету системы воздушного старта

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Калифорнийская аэрокосмическая компания Virgin Orbit осуществила очередной успешный запуск на орбиту ракеты LauncherOne с борта самолета-носителя, прямая трансляция велась на ее сайте.

"Ракета LauncherOne вышла на орбиту", - говорится в сообщении компании.

Двухступенчатая ракета длиной 21 метр была сброшена на высоте примерно 9,5 тысяч метров с модифицированного самолета Boeing 747 (под названием Cosmic Girl) над Тихим океаном, после чего на ней включился двигатель. Вслед за отделением первой ступени ракета вышла на штатную орбиту с группой мини-спутников на борту.

Самолет вылетел с аэродрома Мохаве в Калифорнии в 13:38 в четверг по времени Тихоокеанского побережья США (в пятницу в 00:38 по московскому времени) и примерно через 1 час 14 минут осуществил пуск ракеты над океаном в 150 км к юго-западу от города Лонг-Бич.

В рамках миссии Above the Clouds ("Над облаками") ракета вывела на орбиту высотой около 500 км группу экспериментальных мини-спутников Пентагона, предназначенных для испытания технологий связи и навигации объектов в космическом пространстве, американский аппарат SpireGlobal, разработанный Корнеллским университетом при финансовой поддержке NASA, а также два наноспутника для польской компании SatRevolution.

Ракета-носитель LauncherOne крепится под левым крылом самолета Boeing 747, после воздушного старта она способна выводить на солнечно-синхронную орбиту до 500 кг полезной нагрузки.

Первое успешное демонстрационное испытание ракеты LauncherOne компании Virgin Orbit, принадлежащей британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, было осуществлено в январе прошлого года. Основное предприятие компании находится в городе Лонг-Бич. Разработки системы воздушного старта начались в 2015 году.

В компании отмечают, что такой способ вывода в космос небольших спутников значительно дешевле обычных ракетных пусков. Ракета LauncherOne использует ракетный керосин и жидкий кислород в качестве топлива, что делает стоимость достаточно невысокой.

Система воздушного старта также позволяет быстро перемещать ракету в любой район для запуска. Virgin Orbit ранее сообщала, что в перспективе запуски планируется осуществлять с аэродромов в США, Японии и Великобритании.

Это уже третий успешный запуск ракеты компании Virgin Orbit.

В мае 2020 года первый демонстрационный запуск LauncherOne окончился неудачей. После отделения от самолета ракета из-за отказа двигателей первой ступени упала в океан.

Virgin Orbit LauncherOne

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