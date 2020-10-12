Virgin Orbit Ричарда Брэнсона запланировала привлечь до $200 млн от инвесторов

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Американская Virgin Orbit, которая входит в Virgin Group британского миллиардера Ричарда Брэнсона и запускает спутники, рассчитывает привлечь от инвесторов до $200 млн и получить оценку в $1 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их данным, раунд финансирования, для проведения которого Virgin Orbit привлекла LionTree Advisors и Perella Weinberg Partners, может пройти до конца 2020 года. Компания намерена направить привлеченные средства на капитальные расходы и запуск спутников.

Virgin Orbit, которая планирует выводить на орбиту небольшие спутники, ориентирована как на коммерческих клиентов, так и на государственных. Аналитики считают, что предлагаемый компанией запуск спутников с самолетов дешевле, чем с поверхности земли, однако существуют технические сложности. В мае в ходе первого испытания ракета-носитель Virgin Orbit LauncherOne не смогла достичь орбиты.

По оценке аналитиков, Virgin Orbit уже потратила $400 млн на развитие системы запуска ракет с воздуха.

До пандемии космические стартапы уже испытывали трудности с привлечением финансирования. Прогнозы спроса на запуски упали после вспышки COVID-19, а источники финансирования сократились.

Представители отрасли и аналитики в последнее время отмечают восстановление интереса к отрасли на фоне поддержки американскими военными ведомствами запуска небольших и менее дорогих спутников.

Ричард Брэнсон с начала пандемии уже дважды обращался за помощью к инвесторам на фоне спада в туристической и авиационной отраслях.

В июле авиакомпания Virgin Atlantic договорилась с акционерами о пакете финансовой помощи в размере 1,2 млрд фунтов стерлингов ($1,5 млрд). В октябре Virgin Group привлекла $480 млн с помощью специализированной компании по целевым слияниям и поглощениям.