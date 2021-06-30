Президент РФ обеспокоен иностранным "военным освоением" Украины

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что обеспокоен "военным освоением" территории Украины иностранными контингентами, что представляет угрозу для безопасности России.

"Меня беспокоит другое - более фундаментальная вещь, а именно - начало военного освоения украинской территории", - заявил Путин в среду, отвечая на вопросы в ходе "Прямой линии".

Путин отметил, что по украинской Конституции на ее территории не может быть иностранных военных баз, но "можно создать учебные центры, можно создать и пользоваться какими-то другими формами".

"Вот военное освоение территории, которая непосредственно граничит с нами, это создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Это касается реально жизненных интересов Российской Федерации и народа России", - заявил Путин.

"Вот это вызывает беспокойство и об этом мы должны думать", - подчеркнул глава государства.

При этом, говоря об инциденте с британским эсминцем возле Крыма, Путин подчеркнул, что его беспокоит "не то, что кто-то не уважает выбор крымчан о присоединении к России".

"Меня беспокоит другое: смотрите, подняли большой шум по поводу того, что мы проводили учения на своей территории вблизи украинской границы. Я дал указание министерству обороны потихонечку заканчивать и войска вывести, если кого-то это так беспокоит. Мы это сделали. Но вместо того, чтобы отреагировать позитивно на это и сказать - хорошо, мы поняли вашу реакцию на наше негодование. Вместо этого они, что сделали? Они приперлись к нашим границам", - заявил Путин.