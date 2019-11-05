Krispy Kreme попросила студента из США перестать перепродавать ее пончики

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Американская компания Krispy Kreme потребовала от студента из Миннесоты прекратить перепродавать ее пончики, которые он покупал в Айове и вез в родной город, где нет магазинов этой компании, сообщает Business Insider.

По данным издания, 21-летний Джейсон Гонсалес покупал до 100 коробок пончиков, в каждой из которых было по 12 штук, ехал с ними за 270 миль (около 435 км) домой и продавал там по 17-20 долларов за коробку. По словам студента, некоторые из его клиентов тратили на пончики до 100 долларов за одну покупку.

О предприимчивом студенте сообщило издание St. Paul Pioneer Press, после чего Гонсалесу позвонили из офиса Krispy Kreme с просьбой прекратить перепродажу пончиков.