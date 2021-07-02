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Организации Трампа предъявили обвинение в неуплате налогов

Организации Трампа предъявили обвинение в неуплате налогов
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура Нью-Йорка предъявила обвинение в неуплате налогов компании бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization и ее бывшему финансовому директору Аллену Вайссельбергу. Об этом сообщает Associated Press.

По сведениям прокуратуры, Вайссельберг и Trump Organization с 2005 года получили свыше $1,7 млн в виде незаконных льгот для топ-менеджеров, включая предоставление квартир, автомобилей, а также обучения их родственников в частных школах. Самому Трампу не предъявляли обвинений, однако прокуроры указали, что он подписывал несколько чеков, относящихся к делу.

Ущерб, нанесенный лично Вайссельбергом, оценивается на сумму более $900 тысяч. За кражу в крупном размере ему может грозить до 15 лет лишения свободы, а по обвинению в налогом мошенничестве - штраф в двойном размере неуплаченной суммы, либо $250 тысяч.

О предъявлении обвинения в адрес Trump Organization стало известно после обсуждения Трампом намерения вернуться в политику и участвовать в президентских выборах 2024 года.

Расследование генеральной прокуратуры Нью-Йорка в отношении Trump Organization ведется с 2019 года. Ранее окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс заявлял, что ведет криминальное расследование финансовых дел Трампа с целью раскрытия потенциальных нарушений им законов штата. Офис Вэнса изучает миллионы страниц документов, которые включают налоговые декларации Трампа.

Бывший президент ранее отрицал какие-либо нарушения и заявлял о "политически мотивированном преследовании". Он также называл расследование окружного прокурора Манхэттена политической "охотой на ведьм".

В конце мая Вэнс созвал большое жюри присяжных, чтобы определить, следует ли предъявлять обвинения Трампу и топ-менеджерам Trump Organization в рамках расследования.

США Trump Organization Дональд Трамп Аллен Вайссельберг

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