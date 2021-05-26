Присяжные решат, предъявлять ли Трампу обвинения в финансовых нарушениях

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс созвал большое жюри присяжных, чтобы определить, следует ли предъявлять обвинения экс-президенту США Дональду Трампу и топ-менеджерам Trump Organization в рамках расследования, сообщает Washington Post.

Отмечается, что офис прокурора расследует множество потенциальных финансовых нарушений, включая уголовное мошенничество.

Большое жюри, как ожидается, рассмотрит несколько юридических вопросов в дополнение к потенциальным доказательствам сомнительной финансовой деятельности, связанной с бывшим президентом и Trump Organization. По данным издания, присяжные будут собираться три дня в неделю в течение шести месяцев.

Среди миллионов страниц документов, представленных в качестве доказательств, имеются налоговые декларации Трампа за восемь лет, которые офис Вэнса получил в феврале после долгой юридической битвы.

Присяжные должны будут определить, существуют ли достаточные основания для официального обвинения физического или юридического лица в преступлении.

Ранее окружной прокурор Манхэттена Вэнс заявлял, что ведет криминальное расследование финансовых дел Трампа с целью раскрытия потенциальных нарушений им законов штата.

Бывший президент ранее отрицал какие-либо нарушения и заявлял о "политически мотивированном преследовании". Он также называл расследование окружного прокурора Манхэттена политической "охотой на ведьм".