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В Нью-Йорке начали уголовное расследование в отношении компании Трампа

В Нью-Йорке начали уголовное расследование в отношении компании Трампа
Дональд Трамп. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Нью-Йорка проинформировала организацию экс-президента США Дональда Трампа Trump Organization о том, что расследование в отношении нее теперь носит уголовный характер.

"Мы проинформировали Trump Organization о том, что наше расследование в отношении этой организации больше не носит чисто гражданского характера. В настоящее время мы активно расследуем деятельность Trump Organization в уголовном ключе вместе с окружным прокурором Манхэттена", - заявил CNN Фабьен Леви, пресс-секретарь генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс.

Расследование генеральной прокуратуры Нью-Йорка в отношении Trump Organization ведется с 2019 года. Ранее окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс заявлял, что ведет криминальное расследование финансовых дел Трампа с целью раскрытия потенциальных нарушений им законов штата. Офис Вэнса изучает миллионы страниц документов, которые включают налоговые декларации Трампа.

Бывший президент ранее отрицал какие-либо нарушения и заявлял о "политически мотивированном преследовании". Он также называл расследование окружного прокурора Манхэттена политической "охотой на ведьм".

США Дональд Трамп Trump Organization

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