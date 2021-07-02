Что случилось этой ночью: пятница, 2 июля

Увеличение прожиточного минимума в России, введение моратория на смертную казнь в США, инициатива Конгресса по оставлению в силе санкций против "Северного потока 2"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Прожиточный минимум в РФ на 2022 год увеличат на 297 рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. В настоящее время прожиточный минимум на душу населения составляет 11 653 рублей.

- Генеральный прокурор США ввел мораторий на смертную казнь. Меррик Гарланд при утверждении его кандидатуры заявлял, что у него есть опасения, касающиеся казней невинных людей. Президент США Джо Байден пообещал во время своей предвыборной кампании поддержать законодательство, направленное на отмену смертной казни.

- Конгресс рассмотрит инициативу, оставляющую санкции против "Северного потока 2". Она должна заблокировать право президента США Джо Байдена отказаться от ограничений в отношении газопровода. Ранее американский лидер заявил, что дальнейшие санкции против "Северного потока 2" были бы "непродуктивны" для отношений США с Европой.

- Палата представителей США одобрила масштабный план по модернизации инфраструктуры. Согласно документу, на эти цели направят $715 млрд. Выполнение плана является приоритетным для администрации президента США Джо Байдена. В целом предложения лидера США потребуют расходов в размере $2 трлн за восемь лет.

- Организации Трампа предъявили обвинение в неуплате налогов. Trump Organization и ее бывший финансовый директор Аллен Вайссельберг, по данным прокуратуры, с 2005 года получили свыше $1,7 млн в виде незаконных льгот для топ-менеджеров, включая предоставление квартир, автомобилей, а также обучение их родственников в частных школах.