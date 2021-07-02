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Космический грузовик "Прогресс МС-17" пристыковался к МКС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-17" с запасом топлива, воды и других грузов пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Грузовой корабль пристыковался к модулю "Поиск" российского сегмента МКС в автоматическом режиме в 03:59 мск, трансляцию стыковки ведет "Роскосмос".

На борту корабля находится 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды в баках системы "Родник", 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, а также 1 509 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке, включая ресурсную аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, материалы медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажа 65-й основной экспедиции.

В среду 30 июня с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-17". Пуск прошел штатно в 02:27 мск с площадки № 31.

В настоящее время на борту МКС работает 65-й экипаж в составе космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого и Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая, прибывших 9 апреля 2021 года на корабле "Союз МС-18", а также члены экипажа корабля Crew Dragon - астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде.

"Прогресс МС-17" МКС

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