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Военные РФ предупредили о готовящейся в Сирии инсценировке химатаки

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ) провокации в Идлибской зоне деэскалации с использованием отравляющих веществ, сообщил в пятницу замруководителя Центра Вадим Кулить.

"По информации, полученной от местных жителей, террористы в сопровождении представителей псевдогуманитарной организации "Белые каски" доставили на грузовом автомобиле в район населенного пункта Харим провинции Идлиб около 10 бочек с отравляющими веществами", - заявил Кулить.

Он сказал, что, "по имеющимся сведениям, террористы намерены осуществить инсценировку "химической атаки" в южной части хребта Джебель-эз-Завие для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения".

Сирия Идлиб Вадим Кулить

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