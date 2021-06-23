Террористы доставили в Идлиб автоцистерну с отравляющим веществом

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Боевики террористической группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ) готовят провокации с использованием отравляющих веществ в Идлибе, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ) провокации в Идлибской зоне деэскалации с использованием отравляющих веществ", - заявил Кулить на брифинге в среду.

"По данным источников, террористы доставили в населенный пункт Атма провинции Идлиб автоцистерну с отравляющим веществом, которым планируют начинить реактивные снаряды", - подчеркнул он.

По словам заместителя руководителя Центра, "по имеющейся информации, террористы во взаимодействии с представителями псевдо-гуманитарной организации "Белые каски" намерены осуществить инсценировку "химической атаки" для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения".

Кулить добавил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Кроме того, по данным Центра, в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 35 обстрелов со стороны позиций запрещенной в РФ террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (в том числе по данным сирийской стороны - 26 обстрелов).

В ЦПВС сообщили, что Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований "встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах".