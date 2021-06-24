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Гутерриш призвал СБ ООН прийти к консенсусу по гумпомощи Сирии

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал членов СБ ООН преодолеть разногласия по теме маршрутов доставки гуманитарной помощи в Сирию.

"Сегодня я призвал СБ ООН найти консенсус, чтобы миллионы нуждающихся в гуманитарной помощи сирийцев получили ее через все возможные каналы", - написал он в твиттере.

В СБ ООН действительно есть разногласия по этому поводу. В частности, они касаются вопроса о продлении работы механизма трансграничной доставки гумпомощи. СМИ отмечают, что западные страны считают этот механизм нужным: он позволяет через Турцию доставлять помощь на территорию в провинции Идлиб, занимаемую противниками президента Сирии Башара Асада. Россия, как отмечается в сообщениях, напротив, выступает против продления работы механизма, срок действия которого истекает в июле. Российская сторона считает, что гумпомощь в Идлиб лучше доставлять через другие провинции Сирии.

ООН Антониу Гутерриш Сирия

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