Российские военные заявили о подготовке террористами провокации в Сирии

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ) провокации в южной части провинции Идлиб с использованием отравляющих веществ, заявил замруководителя Центра контр-адмирал Кулить Вадим.

По его словам, террористы вместе с представителями организации "Белые каски" на грузовом автомобиле доставили в район города Ариха четыре емкости с отравляющими веществами - предположительно, с хлором.

"Таким образом, по имеющейся информации, боевики планируют осуществить инсценировку "химической атаки" для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения", - заявил Кулить.

Российские военные регулярно сообщают о готовящихся провокациях с химоружием и отравляющими веществами в Сирии.